Новосибирским школьникам в 2023 году начнут выдавать сертификаты на путешествия

Сертификат на путешествия получат 3 тысячи учащихся средних классов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Школьники 5-9 классов Новосибирской области смогут получить сертификаты на путешествия по региону. Предоставят их в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, в рамках проекта учащимся средних классов выдадут сертификаты стоимостью 8 тысяч рублей. Школьники смогут обменять их у туроператоров из реестра исполнителей на путешествие по Новосибирской области. За 2023 год планируют выдать не менее 3 тысяч подобных сертификатов.

Также в рамках проекта в 2023 году в регионе проведут фестиваль «Электронный берег».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер