Зрение на 10 %: слабовидящая жительница Новосибирской области вяжет носки для бойцов на СВО

У женщины плохое зрение. Фото: предоставлено Аленой

В Новосибирской области женщина с 10% зрением вяжет носки для бойцов на СВО. 52-летняя Любовь Усольцева живет в селе Локтенок Красоозерского района. Она вяжет с самого детства, ее научила бабушка.

- У меня плохое зрение с самого детства, поэтому приходится носить очки. Без них совсем ничего не вижу. Я раньше вязала носки и продавала в деревне, а теперь решила для ребят из вязать. Ведь они тоже чьи-то дети, - рассказала КП-Новосибирск Любовь Усольцева.

За один день женщине удается связать одну пару носков. Она присоединилась к волонтерам из рабочего поселка Краснозерское.

- Я вяжу на автомате, за столько лет научилась. Если что-то совсем не вижу, то подношу ближе к глазам, - объясняет женщина.

Сейчас волонтерам требуется помощь. Им не хватает пряжи.

- У нас есть пенсионеры, которые вяжут по 4 пары в день, молодые девушки, кто делает это очень быстро. И нам сейчас необходима любая пряжа, которая есть у кого-то в закромах, - рассказала КП-Новосибирск Алена, местная жительница.

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