«Обливали водой, выкинули на мороз»: дети спасли собаку от издевательств пьющей парочки в Новосибирске

Собаку били и бросили в подвале. Фото: Предоставлено Аленой Ищенко

В Новосибирске школьники спасли щенка от пьющей молодой парочки, которая издевалась над собакой. Инцидент произошел 18 февраля во дворе дома на улице Киевская, 20.

- Щенок жил в соседнем от меня доме. 19-летняя особа со своим сожителем постоянно выпивают. Эту собаку уже несколько раз выкидывали в подъезд, обливали водой, били метелкой. По итогу хозяйка закрыла собаку в подвале, ее кто-то выпустил. Собака бегала по улице – ее подобрали ребятишки и притащили ко мне домой, – сообщила КП-Новосибирск руководитель приюта «Кошкино лукошко» Алена Ищенко.

Пес Бублик побаивается людей, но в целом ведет себя примерно. Фото: Предоставлены Аленой Ищенко

Алена назвала пса Бублик и приютила у себя. Следов побоев у пса нет, но он пугается людей - таращит глаза и дрожит. Однако пес добрый и адекватный. Прежняя хозяйка собаки – 19-летняя молодая мать, которая недавно родила ребенка. По словам соседей, пьющая парочка не дает покоя местным жителям.

- Вчера она спустила кошку в мусоропровод. Соседи всем домом думают – как ее освободить и к кому пристроить. Я уже не могу к себе взять, – рассказала Алена Ищенко.

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