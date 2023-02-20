Попавшая в ДТП на Бали студентка из Новосибирска не приходит в себя

Девушка впала в кому после падения с байка. Фото: предоставлено друзьями Анжелики Чудояковой

22-летняя студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова, которая попала в страшное ДТП на Бали, до сих пор находится в коме. Об этом КП-Новосибирск рассказала ее подруга Виктория.

− К сожалению, все без изменений. В себя до сих пор не пришла, − сообщила в разговоре с КП-Новосибирск Виктория.

Напомним, 11 февраля девушка разбилась на байке. Анжелика упала с него и ударилась головой об бордюр. Даже защитный шлем не смог спасти сибирячку.

Студентку госпитализировали – у нее диагностировали перелом черепа. Перевезти пострадавшую в Новосибирск пока нет возможности, так как она может не перенести перелет.

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