Не верю! Пьяный новосибирец разыграл эпилептический приступ перед охранником в бизнес-центре

В разыгранный пьяным приступ никто не поверил. Фото: АБ "ГВАРДИЯ"

В бизнес-центре на Вокзальной магистрали пьяный новосибирец разыграл эпилептический приступ перед охранником.

— Увидев на входе охранника, парень аккуратно лёг на пол, закатил глаза и пустил слюни. Охранник усомнился в болезни, и вызвал в бизнес-центр не скорую, а ГБР, — рассказали в АБ «ГВАРДИЯ».

Гвардейцы также не оценили актерское мастерство хулигана. Когда мужчина понял, что никто не поверил его игре, он сам встал с пола и ушел из бизнес-центра в неизвестном направлении.

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