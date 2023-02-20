В Новосибирске приставы разыскивают мужчину, который задолжал своей дочери более миллиона по алиментам

В Новосибирске разыскивают должника по алиментам − 45-летнего Анатолия Терещенко. Фото: ГУ ФССП России по НСО

В Новосибирске разыскивают должника по алиментам − 45-летнего Анатолия Терещенко. Как сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области, мужчина не содержит свою 14-летнюю дочь.

Анатолий Терещенко родом из города Рубцовск Алтайского края. Он официально не трудоустроен, не имеет никакого зарегистрированного имущества.

− С 2016 года Терещенко Анатолия объявили в исполнительный розыск. На сегодняшний день он должен своей дочери один миллион 100 тысяч рублей, − уточнили судебные приставы.

Бывшая жена должника рассказала, что он снимал квартиру в районе четвертого или пятого микрорайона в Калининском районе. Мужчина может работать в одном из местных пунктов техосмотра.

Если вы владеете информацией о местонахождении Анатолия Терещенко, позвоните по номерам: +7 (383) 241-07-07, +7 (383) 271-56-94, +7 (383) 271-22-50.

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