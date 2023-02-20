В Новосибирске побили рекорд по количеству построенных из снега иглу

Новосибирск вошел в реестр рекордов России по количеству построенных иглу.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
На фестивале Иглу-2023 в Новосибирске был установлен рекорд по количеству построенных из снега хижин. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
За шесть часов участники возвели 186 иглу. Благодаря этому Новосибирск вошел в реестр рекордов России.
Организаторами рекорда выступили Новосибирское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и Управление молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Напомним, фестиваль прошел в субботу, 18 февраля. Иглу строили на льду Обского моря.
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