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НовостиОбщество20 февраля 2023 9:12

В Новосибирске побили рекорд по количеству построенных из снега иглу

За шесть часов участники фестиваля возвели 186 хижин
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирск вошел в реестр рекордов России по количеству построенных иглу.

Новосибирск вошел в реестр рекордов России по количеству построенных иглу.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

На фестивале Иглу-2023 в Новосибирске был установлен рекорд по количеству построенных из снега хижин. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

За шесть часов участники возвели 186 иглу. Благодаря этому Новосибирск вошел в реестр рекордов России.

Организаторами рекорда выступили Новосибирское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и Управление молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Напомним, фестиваль прошел в субботу, 18 февраля. Иглу строили на льду Обского моря.

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