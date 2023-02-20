Новую школу на 1100 мест построят в Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска

На строительство уйдет более двух миллиардов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Южно-Чемском жилмассиве появится новая школа на 1100 мест. Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство учебного заведения.

Школу построят на улице Николая Сотникова в Кировском районе. Здание будет четырехэтажным, один из этажей – цокольный.

На строительство уйдет более двух миллиардов рублей. Разрешение действует до 30 сентября 2023 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что по проекту в школе сделают актовый зал на 450 мест, столовую с обеденным залом на 570 мест, два спортивных и тренажерный зал.

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