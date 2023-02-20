Новую школу на 1100 мест построят в Южно-Чемском жилмассиве Новосибирска

На строительство уйдет более двух миллиардов рублей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Южно-Чемском жилмассиве появится новая школа на 1100 мест. Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство учебного заведения.
Школу построят на улице Николая Сотникова в Кировском районе. Здание будет четырехэтажным, один из этажей – цокольный.
На строительство уйдет более двух миллиардов рублей. Разрешение действует до 30 сентября 2023 года.
Ранее КП-Новосибирск писала, что по проекту в школе сделают актовый зал на 450 мест, столовую с обеденным залом на 570 мест, два спортивных и тренажерный зал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер