Павильон контроля доступа к кассам пристроят к новой ледовой арене в Новосибирске

К новому ЛДС пристроят павильон доступа к кассам. Фото: правительство НСО.
В Новосибирске рядом с новым ЛДС построят павильон, откуда посетители после досмотра смогут пройти к кассам. Очередное разрешение на строительство выдано мэрией Новосибирска до 30 июня 2023 года.
Павильон контроля доступа будет совмещен с билетной кассой и тепловым пунктом. Его возведут в рамках третьего этапа строительства многофункциональной ледовой арены.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ХК «Сибирь» допускает возможность проведения игр плей-офф уже в новом ЛДС.
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