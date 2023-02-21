«Арестован за кражу сердечек»: сибирячка покорила соцсети в образе девушки-полицейской с огромным котом

Кот оказался призером кошачьих выставок. Фото: Лейла АСКЕРОВА //vk.com/lustik_photo

Сибирячка Ольга Хаку воплотила образ девушки-полицейской c котом, собрав тысячи просмотров в соцсетях. Девушка сшила костюм и стала официальной моделью игры Wanted:Dead.

— Мой персонаж из игры – В настоящее время она работает оружейником в полиции. Ей не обязательно носить униформу, но она все равно это делает. Униформу сшила сама, а обвес делал мастер 3D-печати Михаил Sar Craft, – рассказала КП-Новосибирск Ольга Хаку. – Для съемок я пригласила хозяйку кота Семена. Он мейн-кун, ко всему не простой, а призер. К слову, Семен это короткая версия его имени, полное я, к сожалению, успела забыть. Съемки прошли отлично! Впрочем, что можно ожидать от выставочного кота, ему не привыкать.

Фото: Лейла АСКЕРОВА //vk.com/lustik_photo

Ольга также сшила костюм главной героини Blade – офицера спецназа будущего, который борется с преступностью.

- Это была еще одна совместная работа с моим товарищем-крафтером. В целом в создании костюма приняли участие много людей. Сама я, конечно, взялась за пошив, также в первый раз попробовала сделать эти самые магазинные потертости на джинсах. И вручную нарисовала элементы на кроссовках. Также много времени ушло на ремни: вместо простых строп я стегала каноничные ремешки. Еще немного помучилась с фурнитурой и деталями, чтобы было максимально похоже, - сообщила Ольга Хаку.

Сибирячка сделала костюм героине к выходу игры. Фото: Кира МИТЕНКОВА //vk.com/kmitenkova_photoarts

Пользователи соцсетей остались в восторге от фотографий с котом:

- Арестован за кражу наших сердец, – написал фанат.

- У меня сейчас сердце встанет от переизбытка милейших кис, - уверен подписчик.

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