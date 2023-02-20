Двух мертвых мужчин нашли в запертых квартирах в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Новосибирске в запертых квартирах нашли двух мертвых мужчин. На месте работали сотрудники службы спасения.

– Первый вызов поступил на улицу Объединения. Мужчина не открывал дверь, не отзывался, не отвечал на звонки. Доступ в квартиру обеспечили специалисты. В помещении обнаружили труп мужчины 1961 года рождения. Тело передали полицейским. Еще один вызов поступил в Кировский район на Чемскую улицу. Родственники не могли дозвониться и достучаться до мужчины. Худшие подозрения подтвердились – в квартире нашли труп новосибирца 1959 года рождения. Тело передали родственникам, – говорится в сводке МАСС.

В службе спасения напомнили, в случае ЧП звоните по телефонам: 112 или 231-06-49.

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