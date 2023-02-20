Дело банды телефонных мошенников, похитивших 800 тысяч рублей, поступило в суд в Новосибирске

Банду задержали в ходе спецоперации. Фото: кадр из виде пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске начался суд над бандой из 10 телефонных мошенников, обманувших клиентов на 800 тысяч рублей. Уголовное дело поступило в Кировский районный суд 20 февраля.

По данным следствия, в ноябре 2021 года житель Санкт-Петербурга организовал колл-центры в Новосибирске и нанял девять работников. Обвиняемые завладели базой данных финансовых организаций и обзванивали клиентов, которые недавно оставили заявку на кредит. Потерпевшим предлагали оплатить комиссию, страховой взнос или услуги курьера, после чего исчезали с деньгами.

— Сообщники соблюдали строгую конспирацию: меняли сим-карты и мобильные телефоны, а также раз в две недели арендовали новые съемные помещения. Колл-центры открывались под видом интернет-магазинов по продаже косметики и бытовой химии. Каждому новичку при приеме на работу выдавался специальный сценарий, содержащий алгоритм действий при общении с клиентами‎, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция провела спецоперацию в Новосибирске и Санкт-Петербурге, задержав при поддержке ОМОНа и Росгвардии всех подозреваемых. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

– Согласно обвинительному заключению, путем обмана у потерпевших было похищено денежных средств на сумму более 800 тысяч рублей. Руководителю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сотрудникам - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Судебное заседание назначено на 21 февраля.

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