Председатель племзавода «Ирмень» Олег Бугаков стал депутатом новосибирского Заксобрания

Олегу Бугакову вручили удостоверение депутата и нагрудный знак. Фото: племзавод «Ирмень»
Глава племзавода «Ирмень» Олег Бугаков стал депутатом Заксобрания Новосибирской области. Об этом стало известно в понедельник, 20 февраля.
Нового депутата представили на сессии Заксобрания. Сообщается, что он занял место Александра Терепы. Напомним, Терепа покинул свой пост, чтобы работать руководителем Новосибирским отделение Социального фонда России.
− Избирательная комиссия Новосибирской области постановила передать вакантный мандат депутата Заксобрания зарегистрированному депутату из областного списка кандидатов, выдвинутого Новосибирским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», − говорится на сайте Заксобрания.
Олегу Бугакову уже вручили удостоверение депутата и нагрудный знак.
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