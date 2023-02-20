В Новосибирске вынесли приговор предпринимателю, похитившему 153 млн рублей при строительстве железнодорожных путей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в Железнодорожном районном суде вынесли приговор предпринимателю за мошенничество в крупном размере. Он похитил почти 153 млн рублей при строительстве железнодорожных путей.

– с 2008 по 2012 годы осужденный работал руководителем фирмы. Чтобы похитить деньги, он организовал несоответствующее проектно-сметной документации строительство железнодорожных путей и предоставлял к оплате фиктивные документы. В них указывал завышенные объёмы выполненных работ и затрат. На юрлицо в результате этих действиях было перечислено из бюджета НСО 358 млн рублей. Из них не менее 152 842 454 рублей осужденный похитил, – говорится в сообщении прокуратуры.

После предприниматель скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск. Поймали ушлого бизнесмена в Германии. Мошенника экстрадировали в Россию.

Обвиняемому вынесли приговор: отправили в колонию общего режима на 6 лет и 6 месяцев. А также назначили ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

Гражданский иск о взыскании с осужденного 152 842 454 рублей суд тоже удовлетворил.

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