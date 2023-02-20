Новосибирские депутаты в первом чтении приняли закон об отмене прямых выборов мэра

Закон об отмене прямых выборов мэра Новосибирска приняли в первом чтении депутаты Заксобрания.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Депутаты Заксобрания Новосибирской области в понедельник, 20 февраля, проголосовали за отмену прямых выборов мэров наукограда Кольцово и города Новосибирска. Закон приняли в первом чтении, сообщает Сибкрай.ru.
Губернатор Андрей Травников поддержал решение. Однако против законопроекта проголосовали 13 депутатов, один воздержался
Если закон примут и во втором чтении, назначать глав будет специальная комиссия. Напомним, ранее инициативу поддержали в общественной палате. Изменение системы выбора главы города признали целесообразным и своевременным. Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть воздерживается от комментариев по данному поводу.
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