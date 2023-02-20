Под Новосибирском фура сбила мужчину, бредущего по трассе. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Рано утром 20 февраля в Болотнинском районе Новосибирской области фура насмерть сбила пешехода. Об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– Около 5:25 водитель 1974 года рождения управлял автомобилем MAN. Он двигался по трассе Р-255 «Байкал» со стороны Кемерово в направлении Новосибирска. На ее 135 км наехал на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что светоотражающих элементов на одежде пешехода, бредущего по дороге, не было.

Личность погибшего еще не установили. На вид ему около 40 лет.

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