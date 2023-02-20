Новосибирцам рассказали, как выращивать огурцы и помидоры на подоконнике

Новосибирцам раскрыли секрет выращивания рассады на подоконнике. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Февраль подходит к концу, и близится время для выращивания рассады. Как правильно прорастить семена на подоконнике и что делать дальше, объяснила новосибирский агроном Людмила Шубина.

– Март и апрель являются главными месяцами для выращивания рассады. В этот период выращиваем огурец, томаты, перцы, баклажаны, – рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина.

Агроном утверждает, что 90-дневные растения, посеянные в феврале, при посадке на постоянное место чувствуют себя хуже, теряют свои качества. Главный фактор для качества рассады – солнечный свет. Тепличные томаты можно сеять в середине марта. Помидоры для посадки в открытый грунт высеивают позже, в начале апреля.

Тыквы, арбузы, дыни и кабачки можно начинать сеять на рассаду в стаканчиках лишь в конце апреля или в начале мая.

Проращивать семена нужно на влажной марле или опилках. Огуречные семена Людмила Шубина советует в течение 20 минут подержать в двухпроцентном растворе марганцовки. Наклюнувшиеся семена раскладывают в стаканчики с грунтом, в котором обязательно должен быть разрыхляющий компонент для повышения содержания кислорода в почве.

Рассаду сеют в специальные горшочки, плотно устанавливая их в ящике. Чтобы рассада не вытягивалась, ее нужно поместить на подоконник, дать максимум солнечного света.

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