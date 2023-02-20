«Кровля полыхала»: телятник с 230 коровами загорелся в селе под Новосибирском

В селе Мураши под Новосибирском загорелся телятник с 230 коровами/
Фото: Евгения ГУСЕВА
Крупный пожар случился в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Там в селе Мураши 19 февраля поздно вечером загорелся телятник. В момент возгорания в нем было 230 коров.
– Когда пожарные прибыли на место, часть кровли горела открытым огнем. Фермеры самостоятельно вывели из здания 230 голов крупного рогатого скота. Животные не пострадали благодаря их слаженным и оперативным действиям, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Коров разместили в соседнем строении. Локализовали огонь пожарные за 7 минут. Площадь пожара составила 240 квадратов. Еще через 38 минут возгорание ликвидировали.
Предварительная версия ЧП – замыкание в телятнике электросети.
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