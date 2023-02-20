«Кровля полыхала»: телятник с 230 коровами загорелся в селе под Новосибирском

В селе Мураши под Новосибирском загорелся телятник с 230 коровами/ Фото: Евгения ГУСЕВА

Крупный пожар случился в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Там в селе Мураши 19 февраля поздно вечером загорелся телятник. В момент возгорания в нем было 230 коров.

– Когда пожарные прибыли на место, часть кровли горела открытым огнем. Фермеры самостоятельно вывели из здания 230 голов крупного рогатого скота. Животные не пострадали благодаря их слаженным и оперативным действиям, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Коров разместили в соседнем строении. Локализовали огонь пожарные за 7 минут. Площадь пожара составила 240 квадратов. Еще через 38 минут возгорание ликвидировали.

Предварительная версия ЧП – замыкание в телятнике электросети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер