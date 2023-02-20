В здании Арбитражного суда Новосибирской области прошла эвакуация из-за угрозы минирования

В Арбитражном суде Новосибирской области прошла эвакуация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 20 февраля, в Новосибирске людей эвакуировали из здания Арбитражного суда из-за ложного сообщения о минировании. Об этом КП-Новосибирск сообщили в суде.

В здании на Нижегородской, 6 также расположены филиалы университета РАНХиГС, общежитие и управление Генпрокуратуры.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что сибирячка, сообщившая ложную информацию о минировании в метро, может сесть в тюрьму на 10 лет.

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