В Новосибирске будут судить главного инженера, обвиняемого в гибели бетонщика на стройке. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске перед судом предстанет главный инженер. Его обвиняют в гибели рабочего на строительном объекте. В отношении него завершили расследование уголовного дела за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

– Следствие установило, что обвиняемый работал главным инженером и не обеспечил безопасные условия труда работников при строительстве многоквартирного дома в Железнодорожном районе города. Он допустил к работе бетонщика, у которого не было страховочного снаряжения для работы на высоте, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Известно, что 27 сентября утром бетонщик работал рядом с проемом шахты лифта. Она не была огорожена как опасный участок. Бетонщик оступился на лист фанеры и упал с высоты более 8 метров. От полученных травм 34-летний мужчина погиб на месте.

Главный инженер вину полностью признал вину. В содеянном раскаялся. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Там его рассмотрят по существу.

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