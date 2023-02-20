Пожарные за 12 минут потушили горящий УАЗ под Новосибирском

УАЗ сгорел в поселке под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Утром в понедельник, 20 февраля, в посёлке Октябрьский на улице Согласия загорелся автомобиль УАЗ. О пожаре сообщил очевидец в 8:40, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели потушили авто за 12 минут. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

Пожарные прибыли через семь минут. Автомобиль был полностью охвачен огнем. Спасателям удалось не допустить распространения возгорания на жилые дома и соседние машины.

Через 12 минут специалисты справились с огнем на площади в 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Всего реагировали 12 человек и 3 единицы техники.

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