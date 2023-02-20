В Новосибирской области полицейские спасли из горящего общежития четверых взрослых, двух младенцев и кота

В Новосибирске двое полицейских вытащили из огня бабушку с внучкой, а потом полезли в пекло за котом. Фото: стоп-кадры видео ГУ МВД РФ по НСО.

В городе Куйбышеве под Новосибирском полицейские вынесли из огня пенсионерку с 10-месячной внучкой, а потом и кота. После этого они помогли спасателям эвакуировать остальных пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Загорелось общежитие, и двое патрульных Владимир Клименок и Фаниль Рафиков выехали на место, чтобы помочь пожарным.

– Сотрудники полиции услышали крики о помощи, доносившиеся из квартиры с решеткой на окнах. Пожилая женщина кричала, что не может выйти из квартиры, и просила ей помочь, на руках у нее был 10-месячный ребенок. Полицейские сняли решетку и помогли бабушке с правнучкой выбраться из задымленной комнаты, – рассказали в полиции.

Едва оправившись от пережитого, пенсионерка начала причитать, что в квартире остался ее кот Кузька.

– Не раздумывая ни секунды, Фаниль Рафиков бросился спасать животное. Пройдя в заполненное дымом помещение, он нашел испуганную кошку на диване, вынес на улицу и передал ее хозяйке, – добавили в МВД.

Также полицейские помогли спасателям эвакуировать со второго этажа еще четверых человек, одним из них оказался шестимесячный младенец.

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