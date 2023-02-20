График работы почты в Новосибирске с 23 по 26 февраля: время работы, когда можно отправить посылку и письмо

Стал известен график работы почты в Новосибирске с 23 по 26 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

График работы почты в Новосибирске с 23 по 26 февраля изменится. Так, в Новосибирской области 23 число будет выходным днем для отделений. А рабочий день, 22 февраля, сократят на один час.

– 23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. 24 февраля почта будет работать по графику воскресенья. А 25 возобновит работу по обычному графику, – сообщает пресс-службы ренального отделения Почты России.

Точное расписание работы доступно на сайте pochta.ru.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области началась короткая рабочая неделя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер