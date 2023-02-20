График работы почты в Новосибирске с 23 по 26 февраля: время работы, когда можно отправить посылку и письмо

Стал известен график работы почты в Новосибирске с 23 по 26 февраля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
График работы почты в Новосибирске с 23 по 26 февраля изменится. Так, в Новосибирской области 23 число будет выходным днем для отделений. А рабочий день, 22 февраля, сократят на один час.
– 23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. 24 февраля почта будет работать по графику воскресенья. А 25 возобновит работу по обычному графику, – сообщает пресс-службы ренального отделения Почты России.
Точное расписание работы доступно на сайте pochta.ru.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области началась короткая рабочая неделя.
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