В Новосибирск 20 февраля придёт потепление до – 4 градусов

В Новосибирск пришло потепление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в понедельник, 20 февраля, потеплеет до – 4 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Утром на дорогах будет гололед, воздух прогреется до – 9 градусов. Днём придёт потепление – в городе будет до – 4, в некоторых районах области столбик термометра поднимется до отметки в – 3 градуса.

Температура около 0 градусов ожидается уже в среду, в четверг и пятницу погода тоже порадует теплом. По данным сервиса «Яндекс Погода», приход весны новосибирцы будут чувствовать всю неделю.

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