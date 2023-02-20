«Каждый день будем здесь гулять!»: город эскимосов стал самым популярным местом для посещения на ОбьГЭСе

Город эскимосов стал самым популярным местом для прогулок на ОбьГЭСе. Фото: Татьяна Осипова // "Навигатор".

Фестиваль Иглу в Новосибирске собрал в 2023 году рекордное число участников. На пляже бумеранг создали целый город. Мастера построили более 100 снежных домиков разнообразных форм и размеров. Город эскимосов облюбовали новосибирцы.

– Чувствую, каждый день будем здесь гулять. Столько возможностей побегать, полазить, даже что-то свое построить! Это гораздо интереснее, чем на заснеженной детской площадке во дворе, – поделилась с изданием «Навигатор» молодая мама из Новосибирска.

По словам организаторов, домики из снега как правило стоят недели три. Поэтому у всех горожан в ближайшее время есть возможность посетить удивительное место.

Ранее сообщалось, что на фестивале Иглу из горящих огней Лебедева выложили имя космонавта Анны Кикиной.

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