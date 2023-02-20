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НовостиОбщество20 февраля 2023 1:36

«Каждый день будем здесь гулять!»: город эскимосов стал самым популярным местом для посещения на ОбьГЭСе

Город эскимосов стал самым популярным местом для прогулок на ОбьГЭСе
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Город эскимосов стал самым популярным местом для прогулок на ОбьГЭСе. Фото: Татьяна Осипова // "Навигатор".

Город эскимосов стал самым популярным местом для прогулок на ОбьГЭСе. Фото: Татьяна Осипова // "Навигатор".

Фестиваль Иглу в Новосибирске собрал в 2023 году рекордное число участников. На пляже бумеранг создали целый город. Мастера построили более 100 снежных домиков разнообразных форм и размеров. Город эскимосов облюбовали новосибирцы.

– Чувствую, каждый день будем здесь гулять. Столько возможностей побегать, полазить, даже что-то свое построить! Это гораздо интереснее, чем на заснеженной детской площадке во дворе, – поделилась с изданием «Навигатор» молодая мама из Новосибирска.

По словам организаторов, домики из снега как правило стоят недели три. Поэтому у всех горожан в ближайшее время есть возможность посетить удивительное место.

Ранее сообщалось, что на фестивале Иглу из горящих огней Лебедева выложили имя космонавта Анны Кикиной.

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