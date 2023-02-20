Семибалльные пробки затруднили проезд по Новосибирску утром 20 февраля . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 20 февраля Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Об этом сообщает «2ГИС».

Традиционно пробка на площади Труда в двух направлениях. Заторы на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. Не проехать по Ватутина, Станиславского и Котовского. Пробки на Троллейной, Немировича-Данченко и на улице Титова. Затор в сторону правого берега – не проехать по Октябрьскому мосту.

На правобережье водителя встряли на Большевистской, Кирова, Бориса Богаткова и Никитина. Не проехать по улицам Фрунзе, Дуси Ковальчук. На Красном проспекте тоже затор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер