Семибалльные пробки затруднили проезд по Новосибирску утром 20 февраля .
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 20 февраля Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Об этом сообщает «2ГИС».
Традиционно пробка на площади Труда в двух направлениях. Заторы на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. Не проехать по Ватутина, Станиславского и Котовского. Пробки на Троллейной, Немировича-Данченко и на улице Титова. Затор в сторону правого берега – не проехать по Октябрьскому мосту.
На правобережье водителя встряли на Большевистской, Кирова, Бориса Богаткова и Никитина. Не проехать по улицам Фрунзе, Дуси Ковальчук. На Красном проспекте тоже затор.
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