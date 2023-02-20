В Новосибирске не признали аварийным общежитие на Станционной, с которого ветром сорвало крышу

Общежитие с сорванной ветром крышей не признали аварийным. Фото: предоставлено Светланой Осиповой.

В Новосибирске не признают аварийным 73-летнее общежитие на Станционной, 8. Напомним, 23 октября ураган сорвал с него крышу. Кровлю до сих пор восстанавливают, процесс задерживают сугробы над зданием и наледь, которая скопилась на чердаке. Об этом КП-Новосибирск сообщила местная жительница Светлана Осипова.

– 17 февраля была комиссия в мэрии. Наш дом не признали аварийным. Ремонт приостановлен из-за наличия снега и льда на чердаке. Сказали, что будут ловить момент, когда начнёт таять. Если начнут долбить раньше, всё развалят, – рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Напомним, ранее жильцы объясняли, что в доме появились трещины якобы из-за тряски от строительства четвертого моста поблизости.

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