В Новосибирске 20 февраля ожидаются порывистый ветер и мороз до -21 градуса

20 февраля ожидаются порывистый ветер и мороз до -21 градуса.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске 20 февраля ожидается морозная и ветреная погода. Об этом сообщили синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра.
— Ночью ожидается -13…-15 градусов, при прояснениях до -21 градуса. Днем -4…-6 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с местами с порывами до 12 м/с, — рассказали метеорологи.
Снег не ожидается, но местами будет изморозь, а на дорогах гололедица.
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