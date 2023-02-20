В Новосибирске 20 февраля ожидаются порывистый ветер и мороз до -21 градуса

20 февраля ожидаются порывистый ветер и мороз до -21 градуса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске 20 февраля ожидается морозная и ветреная погода. Об этом сообщили синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Ночью ожидается -13…-15 градусов, при прояснениях до -21 градуса. Днем -4…-6 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с местами с порывами до 12 м/с, — рассказали метеорологи.

Снег не ожидается, но местами будет изморозь, а на дорогах гололедица.

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