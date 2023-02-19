В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика на «зебре»

Ребенка доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Кировском районе Новосибирска иномарка сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по «зебре». ДТП произошло в воскресенье, 19 февраля.
— 46-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Логан» двигался по улице Мира в сторону улицы Ватутина. В пути следования у дома №71 по улице Мира, он сбил ребенка, переходившего дорогу. По предварительной информации, ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшим ребенком оказался 10-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу.
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