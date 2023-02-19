В Новосибирске на Федосеева загорелся автосервис

На СТО вспыхнули инструменты. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске в СТО на улице Федосеева вспыхнул пожар. Произошло ЧП днем в воскресенье, 19 февраля. Пожарным позвонили очевидцы, заметив дым, который шел из окна на втором этаже здания.

По сообщению регионального МЧС, в гараже горели инструменты. Локализовать пожар удалось за 10 минут. Потом пожарные занимались проливанием места происшествия и вскрывали потолочные перекрытия, чтобы избежать повторного возгорания.

Напомним, что ночной пожар 18 февраля уничтожил приют для животных. Известно, что там содержали около 100 животных. В огне погибли все кошки, из 40 собак спасти не удалось трех.

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