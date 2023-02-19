В Новосибирске Porsche устроил массовое ДТП с пострадавшими и скрылся с места аварии

Porsche устроил массовое ДТП и скрылся с места аварии. Фото: скриншот видео "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске на улице Военной Porsche устроил массовое ДТП, в котором столкнулись не менее четырех авто. Один человек пострадал. Произошла авария в полдень 19 февраля.

— Porsche следовал по улице Военной, у дома №12, не выдержав безопасную дистанцию, он столкнулся с попутным автомобилем Ford, а потом с Nissan. После чего японский автомобиль протаранил грузовик «ГАЗ». Porsche с места аварии скрылся, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадала пассажирка Nissan. 50-летнюю женщину госпитализировали. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает водителя Porsche, личность которого пока неизвестна.

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