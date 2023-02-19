В Новосибирске агрессивный мужчина пнул пару автомобилей на улице Лежена

Владельцы пострадавших авто обратились в полицию. Фото: скриншот видео "АСТ-54"

В Новосибирске агрессивный мужчина пнул пару автомобилей на улице Адриена Лежена. По словам очевидцев, сибиряк был пьян.

— 15 февраля в 22:54 какой-то представитель школы «синих» единоборств напал на два припаркованных автомобиля. Огромная просьба, может, кто-то знает этого хулигана, — рассказал подписчик паблика «АСТ-54».

В региональном МВД КП-Новосибирск подтвердили, что в полицию поступила жалоба от одного из владельцев пострадавших авто.

— 16 февраля поступило заявление от жительницы Новосибирска. Она услышала, как сработала сигнализация ее машины, потом узнала, что неизвестный пинал припаркованные автомобили, — сообщили в полиции.

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