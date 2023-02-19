40-летние мужчины и женщины в браке: в Новосибирске составили портрет типичного должника

В среднем долг составляет около 100-150 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске составили портрет типичного должника. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), среднестатистический должник является мужчиной или женщиной среднего возраста в браке.

— Мужчина или женщина, состоящие в браке, в возрасте около 40 лет со средним или высшим образованием. 93% из них работают по найму в сфере строительства, финансов, торговли и в сфере услуг. Их средний долг варьируется от 100 до 150 тысяч рублей, — сообщили РБК Новосибирск со ссылкой на НАПКА.

Чаще всего образование долгов люди оправдывают финансовыми трудностями. На проблемы с деньгами ссылаются около 85% всех неплательщиков. Большинство из них готовы возобновить выплаты, как только поправят свое материальное положение.

В НАПКА добавили, что больше всего должников в возрастной категории 41-50 лет — 20%, 18-24 лет — 10%, 51-60 лет — 15%. Среди тех, кто старше 60 лет, менее 5% должников.

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