«Знакомитесь, Граф»: в Новосибирске волонтеры спасли летучую мышь, выпавшую с чердака

Графа передали в Центр реабилитации диких птиц. Фото: "АНО ВИАВЕТ"

Волонтеры из фонда помощи «АНО ВИАВЕТ» спасли летучую мышь, выпавшую с одного из Новосибирских чердаков. Нашли ее прохожие поздно вечером 16 февраля, а на следующий день передели в фонд. Назвали маленькую мышь Графом.

— Малыша разместили в удобной переноске, где он буквально в первую же секунду зацепился за прутики, повис вниз головой и уснул. В срочном порядке были куплены особенные деликатесы. Сверчки, таракашки и другие лакомства, — рассказали в фонде «АНО ВИАВЕТ».

По сообщению фонда, им посоветовали передать Графа в Центр Центра реабилитации диких птиц. Мышонок уже в центре.

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