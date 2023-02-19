Под Новосибирском грузовик насмерть сбил человека

Полиция устанавливает личность сбитого мужчины. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Болотнинском районе Новосибирской области грузовик насмерть сбил мужчину, который шел вдоль трассы. Произошло ДТП рано утром в воскресенье, 19 февраля.

— 49-летний водитель за рулем грузовика MAN двигался по автодороге Р-255 «Байкал» в сторону Новосибирска. На 135 км трассы он сбил человека, который шел в попутном направлении без световозвращающих элементов на верхней одежде, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Пешеход-мужчина погиб на месте. Правоохранители начали доследственную проверку и устанавливают личность погибшего.

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