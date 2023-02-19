В 2022 году мэрия Новосибирска продала 16 подвалов

За 2022 год мэрия продала 16 подвалов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска опубликовал итоги приватизации муниципального имущества за 2022 год. Всего было продано 55 объектов недвижимости, среди которых есть подвалы, гаражи и земельные участки.

По сообщению департамента, в рамках ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» было продано 27 объектов недвижимости общей площадью 9,7 тысяч квадратов общей стоимостью более 164 миллионов рублей.

28 объектов недвижимости ушли с молотка в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2022 год. Их общая площадь составила 6 тысяч квадратов, выручить удалось 142, 5 миллиона рублей. Из этих средств в бюджет мэрии отошло 118,7 миллиона рублей.

За 26,5миллионов рублей было продано 6 земельных участков, общая площадь которых составила более 14 квадратов.

Также за 2022 год была приватизирована 1 доля города в праве собственности на объект недвижимости стоимостью 12,8 миллиона рублей с учётом НДС. В бюджет Новосибирска отошло 10,6 миллиона рублей.

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