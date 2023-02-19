В Новосибирске 19 февраля синоптики обещают снег и -6 градусов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В воскресенье, 19 февраля, в Новосибирске будет довольно тепло. Также возможен снег. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра
– Днем будет -6…-8 градусов. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица, – говорят метеорологи.
«Яндекс Погода» тоже прогнозирует снег и более прохладную температуру: -8 днем. А вот вечером похолодает до -12.
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