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НовостиОбщество19 февраля 2023 0:00

В Новосибирске 19 февраля синоптики обещают снег и -6 градусов

На дорогах будет гололедица
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске 19 февраля синоптики обещают снег и -6 градусов.

В Новосибирске 19 февраля синоптики обещают снег и -6 градусов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 19 февраля, в Новосибирске будет довольно тепло. Также возможен снег. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра

– Днем будет -6…-8 градусов. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица, – говорят метеорологи.

«Яндекс Погода» тоже прогнозирует снег и более прохладную температуру: -8 днем. А вот вечером похолодает до -12.

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