В Новосибирске 19 февраля синоптики обещают снег и -6 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 19 февраля, в Новосибирске будет довольно тепло. Также возможен снег. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра

– Днем будет -6…-8 градусов. Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица, – говорят метеорологи.

«Яндекс Погода» тоже прогнозирует снег и более прохладную температуру: -8 днем. А вот вечером похолодает до -12.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер