Депутат из Новосибирска Евгений Лебедев доставил раненых на СВО бойцов в госпиталь. Фото: "Наша Дзержинка - группа депутата Лебедева Е. В."

Депутат Горсовета из Новосибирска Евгений Лебедев записал видеообращение. В нем он рассказал о том, что доставил раненых на спецоперации бойцов в госпиталь. Кадры опубликовали в официальной группе депутата в соцсети.

– В силу определенных обстоятельств не могу назвать место, где нахожусь. Скажу лишь, что мы привезли легко раненых бойцов. Находимся в расположении госпиталя, где работают новосибирские врачи, – говорит на видео Лебедев.

Депутат добавил, что с ним все в порядке.

– Нахожусь в прекрасном расположении духа, чего и вам желаю, – добавил Евгений Лебедев.

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