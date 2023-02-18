Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов рассказал об опасности вируса Марбург. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов рассказал об опасности вируса Марбург. Эксперты называют его биологическим оружием. К его основным особенностям относят то, что он не передается воздушно-капельным путем, не обладает сильной заразностью, но при этом отличается тяжелейшим течением. Известно, что вспышка вируса Марбург, летальность которого невероятно высока (почти 90%), недавно произошла в Африке.

Чепурнов в беседе с BFM-Новосибирск сравнил Марбург с Эболой. По словам вирусолога, в случае его распространения погибнут десятки тысяч людей. Единичные же случаи, говорит Чепурнов, лечат успешно. Для снижения рисков распространения врачи вводят карантинные меры. При этом важна своевременная диагностика, а также данные о том, из какой страны прибыл зараженный.

Также Чепурнов уточнил, что в Новосибирске два сотрудника центра «Вектор» болели Марбургом. Один из них умер, а одного удалось вылечить. Произошли заражения в 1988 и 1990 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер