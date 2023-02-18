В Новосибирске обманутым дольщикам долгостроя на Красина власти предложили создать кооператив. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске обманутым дольщикам долгостроя на улице Красина власти предложили создать кооператив. Известно, что люди вложились в строительство дома № 56 в далеком 2004 году. Многие ждут квартиры более 19 лет. Обманутые люди обратились в Фонд развития территорий.

– Обманутым людям предлагают забрать объект в жилищно-строительный кооператив. Это значит снова внести деньги и достроить дом самостоятельно, – написали дольщики в группе «АСТ-54».

По их словам, всего дольщиков 116 человек. А сумма, необходимая на завершение строительства, составляет 120 млн рублей. При этом у большинства людей нет возможности произвести оплату и достроить квартиры за свой счет.

Обманутые дольщики надеются, что власти завершат проблемный объект силами Фонда, без передачи долгостроя в кооператив и без дополнительных вложений со стороны людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер