В Новосибирске обманутым дольщикам долгостроя на Красина власти предложили создать кооператив.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске обманутым дольщикам долгостроя на улице Красина власти предложили создать кооператив. Известно, что люди вложились в строительство дома № 56 в далеком 2004 году. Многие ждут квартиры более 19 лет. Обманутые люди обратились в Фонд развития территорий.
– Обманутым людям предлагают забрать объект в жилищно-строительный кооператив. Это значит снова внести деньги и достроить дом самостоятельно, – написали дольщики в группе «АСТ-54».
По их словам, всего дольщиков 116 человек. А сумма, необходимая на завершение строительства, составляет 120 млн рублей. При этом у большинства людей нет возможности произвести оплату и достроить квартиры за свой счет.
Обманутые дольщики надеются, что власти завершат проблемный объект силами Фонда, без передачи долгостроя в кооператив и без дополнительных вложений со стороны людей.
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