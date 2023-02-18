Под Новосибирском браконьеры убили беременную лосиху. Фото: Андрей АБРАМОВ

18 февраля в Купинском районе Новосибирской области браконьеры убили беременную лосиху. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

– От государственного инспектора по охране животного мира в полицию поступило сообщение о забое дикого животного. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая произвела осмотр места происшествия, а также иные необходимые неотложные мероприятия, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В ГУ МВД по НСО добавили, что сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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