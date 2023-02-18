В Новосибирске поймали 34-летнего мужчину, нападавшего на детей на улице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полицейские поймали грабителя, нападавшего на улице на подростков. Жертвами преступника стали 3 школьника. У всех ребят злоумышленник отобрал мобильники. Орудовал он в городе с января месяца. Задержали 34-летнего подозреваемого 18 февраля, в субботу.

– Мужчина был задержан полицейскими 18 февраля на территории Калининского района. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенного, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении новосибирца, который ранее уже был судим, возбудили уголовное дело за грабеж. На время следствия мужчину, нападавшего на детей, отправили в СИЗО.

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