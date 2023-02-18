Жители Новосибирска вызвали спасателей из-за жуткой вони на Лазурной улице. Фото: предоставлено читателями.

В Новосибирске жители Лазурной улицы в Октябрьском районе Новосибирска устали от невыносимой вони на улице. По их словам, уже неделю вечерами они чувствуют запах сероводорода. В связи с этим, новосибирцы даже вызвали спасателей.

В службе МАСС рассказали, что специалисты выезжали на место утром 17 февраля. Они разведали территорию, собрали информацию от очевидцев. А также взяли на анализ пробы воздуха. В службе спасения уточнили, что на момент прибытия запах сероводорода не ощущался.

Напомним, что в Новосибирске сейчас действует режим черного неба. Метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе.

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