На пост мэра Бердска в Новосибирской области документы подали 6 человек. Фото: Яндекс карты.

В Новосибирской области закончился прием документов от кандидатов на пост мэра Бердска. Всего на эту должность претендуют 6 человек.

Первым желающим стал Александр Трушакин, 61-летний экс-глава Гусельниковского сельсовета. Ранее он уже баллотировался на пост мэра, но тогда в допуске к экзамену Трушакину отказали из-за судимости. Вторым претендентом стал Роман Бурдин, замминистра региональной политики Новосибирской области. 49-летний Роман Бурдин раньше был директором муниципального учреждения физической культуры и спорта Карасукского района. Также известно, что В 2019 году стал обладателем гранта на миллион рублей. Благодаря тому, что успешно проявил себя в соревновании управленцев «Лидеры России». Третьим кандидатом, который подал документы, стал бизнесмен Михаил Блынский. 47-летний бизнесмен – руководитель компании «Перспектива». Фирма занимается выращиванием однолетних культур. Известно также, что предприниматель – многодетный отец. У него двое несовершеннолетних и двое взрослых детей.

Четвертый кандидат – еще один бизнесмен, Николай Яковченко. Работает он заместитель генерального директора управляющей компании «Маяк». Пятый претендент на пост мэра Бердска – замглавы администрации Искитимского района Александр Колотий. Последней претендентской на пост главы города стала Наталья Пшеничная, помощник депутата Заксобрания, пишет «Бердск-Онлайн».

Известно, что 21 марта кандидаты пройдут собеседование. Его проведут 21 марта. После него в следующем этапе останутся лишь два претендента на должность мэра Бердска.

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