В Новосибирске против застройщика «НСК-Инвест» возбудили уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на застройщика «НСК-Инвест» возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В ходе проверки прокуроры выявили факт мошенничества на сумму свыше 84 млн рублей при привлечении средств дольщиков.

В прокуратуре установили, что застройщик «НСК-Инвест» строил многоквартирный дом на Добролюбова 162/1 стр. в Октябрьском районе г. Новосибирска осуществлялось ООО «НСК-Инвест», а затем ЖСК «НСК-Инвест» с привлечением денег дольщиков без полученных разрешительных документов.

– При этом подрядчик не исполнял обязательства. А также затягивал сроки строительства, – сообщает прокуратура.

Именно эти причины стали основанием для возбуждения уголовного дела за мошенничество. Ход расследования контролируют в прокуратуре.

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