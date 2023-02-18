В Новосибирске против застройщика «НСК-Инвест» возбудили уголовное дело.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на застройщика «НСК-Инвест» возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В ходе проверки прокуроры выявили факт мошенничества на сумму свыше 84 млн рублей при привлечении средств дольщиков.
В прокуратуре установили, что застройщик «НСК-Инвест» строил многоквартирный дом на Добролюбова 162/1 стр. в Октябрьском районе г. Новосибирска осуществлялось ООО «НСК-Инвест», а затем ЖСК «НСК-Инвест» с привлечением денег дольщиков без полученных разрешительных документов.
– При этом подрядчик не исполнял обязательства. А также затягивал сроки строительства, – сообщает прокуратура.
Именно эти причины стали основанием для возбуждения уголовного дела за мошенничество. Ход расследования контролируют в прокуратуре.
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