В полиции проводят проверку после конфликта женщины-таксиста с пассажиркой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полиции прокомментировали информацию о конфликте женщины-таксиста с пассажиркой. Ранее сын пенсионерки обвинил водителя в нападении на мать.

– По факту опубликованной информации проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, по словам сына пассажирки, водитель с матами вытолкала его мать-инвалида из машины. Та упала в сугроб, получила ушибы. Пострадавшая, по словам новосибирца, написала заявление в полицию.

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