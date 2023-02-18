«С матами выбросила из машины»: житель Новосибирска обвинил водителя такси в нападении на маму-инвалида

Новосибирец обвинил женщину-таксиста в нападении на маму-инвалида. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Новосибирска оставил гневный отзыв на сотрудницу такси в соцсетях. Мужчина утверждает, что она отвратительно обошлась с его мамой-инвалидом. Говорит, что водитель нагрубила пенсионерке и даже вышвырнула ее из машины.

– Вечером 12 февраля заказал для мамы такси с микрорайона Весенний до КСМ. Мы указали подъезд, но водитель встала в другом конце дома. Моя мама-инвалид, ей тяжело ходить. Мама, конечно, дошла до такси, водитель была на улице возле машины. Мама спросила, почему водитель не подъехала к нужному подъезду, в ответ девушка начала хамить, – написал сын пенсионерки в группе «АСТ-54».

По его словам, пожилая сибирячка открыла дверь, чтобы сесть, и увидела на заднем сидении ребенка, девочку лет 10-ти. О ней пассажирку никто не предупреждал. Она подошла к другой двери, но это, говорит мужчина, водителю не понравилось.

– Она подбежала и сказала: «Ну, ты куда садишься, не видишь, там пакеты?». Далее она убирала эти пакеты в багажник, с горем пополам мама села в машину на заднее сиденье рядом с девочкой, –добавил автор жалобы.

Уже в салоне водитель заявила, что нужно будет оплатить ожидание. И сказала, что внести оплату необходимо сразу. Мать мужчины отказалась. После чего, по его словам, водитель заглушила двигатель и с улыбкой сказала, что машина сломалась. И стала выгонять пассажирку.

– Мама спросила её: «почему вы хамите?». А водитель, с криками и матами, выскочила из машины, открыла заднюю дверь и просто выбросила мою маму, попутно вырвав рукав из пуховика. Мама упала на снег. Далее водитель просто села и уехала, – утверждает новосибирец.

У женщины, по словам сына, есть ушибы. Она написала заявление в полицию.

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