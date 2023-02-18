Двух маленьких девочек нашли спасатели в запертых квартирах в Новосибирске. Фото: МАСС.

Две маленькие девочки оказались одни в запертых квартирах в Новосибирске. Родители не могли попасть к малышкам из-за того, что двери заблокировало. Взрослым пришлось вызывать спасателей.

– Первый вызов поступил 17 февраля в 11:35 на улицу Курчатова. Спасатели обеспечили доступ в квартиру и девочку 2020 года передали маме. Второй вызов поступил в 12:57 на улицу Гребенщикова. Там также заблокировало дверь. Специалисты обеспечили доступ в помещение. Девочку 2019 года рождения отдали маме, – говорится в сводке МАСС.

Помощь врачей крохам не потребовалась. Одни они пробыли примерно полчаса.

Спасатели напомнили, что оставлять малышей без присмотра нельзя.

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