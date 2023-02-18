Новосибирцы пожаловались на бродячих псов, заполонивших парк Дзержинского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцы пожаловались на бродячих псов, бегающих по парку Дзержинского. По словам горожан, они пугают посетителей.

– Как вам такое количество бродячих собак в парке Сад имени Дзержинского? – написали сибиряки в паблике «Инцидент Новосибирск», прикрепив к посту фото беспризорных животных.

На снимке к посту видно, что как минимум 4 собаки облюбовали аллею.

На снимке к посту видно, что как минимум 4 собаки облюбовали аллею. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Горожане переживают, что псы нападут на прохожих. Они призвали властей города решить вопрос с собаками-беспризорниками, пока не произошла трагедия.

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