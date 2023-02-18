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НовостиОбщество18 февраля 2023 5:14

Новосибирцы пожаловались на бродячих псов, заполонивших парк Дзержинского

Горожане призвали властей принять меры
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы пожаловались на бродячих псов, заполонивших парк Дзержинского.

Новосибирцы пожаловались на бродячих псов, заполонивших парк Дзержинского.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцы пожаловались на бродячих псов, бегающих по парку Дзержинского. По словам горожан, они пугают посетителей.

– Как вам такое количество бродячих собак в парке Сад имени Дзержинского? – написали сибиряки в паблике «Инцидент Новосибирск», прикрепив к посту фото беспризорных животных.

На снимке к посту видно, что как минимум 4 собаки облюбовали аллею.

На снимке к посту видно, что как минимум 4 собаки облюбовали аллею. Фото: "Инцидент Новосибирск".

На снимке к посту видно, что как минимум 4 собаки облюбовали аллею. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Горожане переживают, что псы нападут на прохожих. Они призвали властей города решить вопрос с собаками-беспризорниками, пока не произошла трагедия.

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