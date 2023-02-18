Двойной удар ножом в шею: 52-летний новосибирец порезал знакомого во время пьянки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске пьянка двух собутыльников обернулась кровавой расправой. Один из них напал на другого с ножом. Пострадавший выжил. Его госпитализировали. А медики сообщили о поножовщине в полицию.

– Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Оказался им 52-летний новосибирец. Ранее он не был судим. Выяснилось, что 17 февраля мужчина распивал спиртное с 47-летним собутыльником. С ним он познакомился накануне. Во время пьянки мужчины поссорились. В ходе конфликта 52-летний гражданин схватился за нож. Он два раза ударил им оппонента в шею, – уточнили в ГУ МВД по НСО.

На агрессора возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Меру пресечения ему еще не избрали.

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